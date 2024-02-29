Вашингтон, 29 февраля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Палата представителей США одобрила законопроект о краткосрочном финансировании. Это позволило избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Голосование состоялось 29 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

В поддержку документа высказались 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 человек проголосовали против.

Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекали 1 и 8 марта. Теперь их продлили до 8 и 22 марта соответственно. У американских законодателей появилось дополнительное время для окончания работы над полноценным годовым бюджетом страны.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о достигнутом соглашении между республиканцами и демократами для избежания шатдауна. Парламентарии согласовали шесть законопроектов, направленных на финансирование науки, торговли, энергетики, транспорта, военного строительства и прочего. Данный пакет должны принять до 8 марта.

В срок до 22 марта предстоит доработать и одобрить ещё шесть законопроектов, касающихся ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций.