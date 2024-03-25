Москва, 25 марта, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Трагедия в «Крокус Сити Холле» является акцией устрашения, предстоит выяснить, кому она была выгодна. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России — это акция устрашения <…> и сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал глава государства на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».

Путин добавил, что нацисты «никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей».

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Красногорске вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались перед концертом в «Крокус Сити Холл», где открыли огонь по посетителям. В результате атаки погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадавшими числятся 182 человека.

Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла на место трагедии через четыре минуты. Вызов поступил в 20:10 мск, уточнил 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, всего от Москвы по линии скорой помощи работало 44 машины. В 14 московских больниц госпитализировали 94 пострадавших, много было тяжёлых пациентов, в их числе крайне тяжёлых — 12 человек. При этом Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта, добавил Собянин.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. В ФСБ уточнили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления в «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину и кто их там ждал.