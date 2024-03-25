Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Средства ПВО отработали по воздушным целям в Ростовской области между Новочеркасском и Батайском, сообщил 25 марта глава региона Василий Голубев.

РИА Новости / Виталий Тимкив

Обломки ракет упали в поле, повреждений объектов зафиксировано не было, отметил он.

«Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано», — сообщил Голубев в своём Telegram-канале.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, информация уточняется, добавил губернатор.

Ранее местные власти сообщали, что в Новочеркасске прозвучали два громких взрыва. Отмечалось, что повреждений не зафиксировано, а источник звуков устанавливается.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на 25 марта уничтожили в небе над Ростовской областью 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

24 марта силы ПВО уничтожили 22 выпущенных ВСУ реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью. В ночь на 24 марта была также отражена атака противника на Севастополь, было сбито более 10 ракет.