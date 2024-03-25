Вашингтон, 25 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет не заканчивать сезон через две недели, а продолжать играть в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Meng Yongmin/Global Look Press Александр Овечкин

«Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьёмся весь сезон, начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — приводит его слова пресс-служба клуба.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс», поразив ворота соперника на 44-й и 52-й минутах. Таким образом, он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 46 голов.

22 марта Овечкин, отметившись в матче с «Каролиной» заброшенной шайбой и результативной передачей, опередил Джо Торнтона (1539 очков) в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. В этом рейтинге российский хоккеист занял чистое 13-е место.