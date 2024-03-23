Вашингтон, 23 марта, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал два (шайба + голевой пас) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Каролина Харрикейнз».

Global Look Press/JOEL MARKLUND, via www. imago-ima/www. imago-images.de Александр Овечкин

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 7:6.

В результате этого 38-летний российский хоккеист набрал 1541 (846 голов + 695 результативных передач) очко в 1413 матчах лиги. Таким образом, Овечкин превзошёл по этому показателю Джо Торнтона (1539 очков в 1714 матчах), заняв чистое 13-е место среди лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.

При этом рекордсменом НХЛ по очкам является Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах), среди действующих хоккеистов капитан «Кэпиталз» уступает лишь нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, занимающему 12-е место по этому показателю (1571 очко в 1259 матчах).

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Овечкин оформил дубль во второй подряд игре регулярного чемпионата НХЛ с командой «Торонто Мейпл Лифс». Матч закончился победой канадцев со счетом 3:7.

«Вашингтон» 18 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в гостях «Калгари Флэймз» со счётом 5:2. Российский хоккеист в этой встрече также оформил дубль.