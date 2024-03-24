Вашингтон, 24 марта, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 46 голов. Об этом 24 марта сообщили на официальном сайте чемпионата.

Gareth Patterson / AP/TASS Александр Овечкин

В третьем периоде матча Национальной Хоккейной Лиги 2023/24 с «Виннипег Джетс» российский легионер отметился двумя заброшенными шайбами, поразив ворота соперника на 44-й и 52-й минутах. Ассистировали Овечкину Коннор Макмайкл и Дилан Строум.

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. Таким образом, «Вашингтон Кэпталз», одержав 35-ю победу в сезоне и набрав 79 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Александр Овечкин, отметившись в матче с командой «Каролина Харрикейнз» заброшенной шайбой и результативной передачей, опередил Джо Торнтона (1539 очков в 1714 матчах) в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов НХЛ. В этом рейтинге российский хоккеист занял чистое 13-е место.