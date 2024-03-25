Москва, 25 марта, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Все виновные в теракте в ТРК «Крокус Сити Холл» понесут заслуженное наказание, заявил 25 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.

Russian State Duma Press Service/Global Look Press Михаил Мишустин

«Сейчас идёт расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады», — заявил Мишустин, открывая встречу с членами партии КПРФ.

Премьер подчеркнул, что никаким террористам не удастся запугать Россию.

Также он назвал главной заботой властей помощь пострадавшим и родственникам погибших в теракте.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. По данным следствия, группа вооружённых людей ворвалась в здание ТРЦ и открыла огонь по людям в холле и в концертном зале, где должно было начаться выступление группы «Пикник». Затем в здании начался пожар. В результате теракта погибли 137 человек, общее число пострадавших достигло 182 человека.

Силовики 23 марта в Брянской области задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Всего было задержано 11 человек.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в теракте — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродалии Мухаммадсобира Файзова— до 22 мая 2024 года.