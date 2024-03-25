Москва, 25 марта, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Один из обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни в феврале публиковал в социальных сетях фотографии из Стамбула.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Об этом пишет «РИА Новости». Так, 23 февраля обвиняемый оставил в соцсетях восемь публикаций с фотографиями. Почти на всех изображениях геолокацией отмечен Аксарай (микрорайон Стамбула).

В одной из публикаций Фаридуни разместил фотографию с самим собой на фоне местной достопримечательности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Басманный районный суд города Москвы арестовал Фаридуни Шамсидина на 1 месяц 28 суток. Он, а также остальные трое задержанных — Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрами Муродали, Мухаммадсобир Файзов — будут находиться под стражей до 22 мая 2024 года.

Всех их обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Мирзоев признал свою вину в полном объеме.

23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

По последним данным, которые привёл СК РФ, жертвами нападения стали 137 человек. При этом опознали 62 тела. Количество пострадавших при теракте увеличилось до 182 человек.