Москва, 25 марта, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Контроль за притоком мигрантов могут усилить в России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил 25 марта источник в российском МИД.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, тему притока мигрантов системно рассматривают по линии правительственных структур в течение последних лет. Вероятно, после теракта в «Крокусе» ускорится работа по повышению контроля в этой сфере.

«Речь идёт о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы арестовал четырёх обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

По данным следствия, вечером 22 марта они ворвались в здание ТРЦ и открыли огонь по людям в холле и в концертном зале, где должно было начаться выступление группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание.

По последним данным СК, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека, в больницах и стационарах остаются 97 человек.

Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области по дороге к украинской границе, где для них было подготовлено «окно». Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на «Крокус Сити Холл» не просто спланированный теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных граждан. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, подчеркнул глава государства.