Москва, 25 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует новый факт обстрела Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

«По сообщениям органов исполнительной власти, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали четыре человека. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Вместе с тем в СК отметили, что установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к обстрелу.

Как передавало ИА Регнум ранее, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле украинской армией населённых пунктов в области 24 марта пострадали четыре мирных жителя.

По данным главы региона, мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой были доставлены в городскую больницу. Один пострадавший сам добрался в травмпункт.

Гладков также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение 24 марта сбили 22 воздушных цели над Белгородом и Белгородским районом. Он отметил, что есть разрушения от обстрелов ВСУ, планируется, что ремонтные работы получится провести в короткие сроки.

В свою очередь Минобороны России вечером 24 марта сообщило что средства ПВО сбили в течение дня над Белгородской областью 22 украинских реактивных снаряда Vampire. Днём ранее ведомство сообщило о 19 сбитых таких же снарядах над регионом.

Из Белгородской области, которую ежедневно обстреливают украинские боевики, эвакуируют людей с приграничной территории. Гладков сообщил 24 марта, что 150 детей повезли в Астраханскую область, а 540 — в Самарскую. Кроме того, помощь с размещением детей предложило руководство Вологодской области.