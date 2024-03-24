Белгород, 24 марта, 2024, 20:03 — ИА Регнум. При обстреле украинской армией населённых пунктов в Белгородской области 24 марта пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Антон Вергун / РИА Новости

«Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, как сообщил губернатор, один пострадавший сам добрался в травмпункт. Медики оказывают всем раненым необходимую помощь, подчеркнул глава области.

Гладков также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны в течение 24 марта сбили 22 воздушных цели над Белгородом и Белгородским районом. Он отметил, что есть разрушения от обстрелов ВСУ, планируется, что ремонтные работы получится провести в короткие сроки.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 марта Минобороны России сообщило что средства ПВО сбили в течение дня над Белгородской областью 22 украинских реактивных снаряда Vampire. Днём ранее ведомство сообщило о 19 сбитых таких же снарядах над регионом.

Из Белгородской области, которую ежедневно обстреливают украинские боевики, эвакуируют людей из приграничной территории. Гладков сообщил 24 марта, что 150 детей повезли в Астраханскую область, а 540 — в Самарскую. Кроме того, помощь с размещением детей предложило руководство Вологодской области.