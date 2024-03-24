Москва, 24 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили 22 украинских реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью, сообщили 24 марта в Министерстве обороны.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — проинформировало ведомство.

Киевский режим около 17:50 мск предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны 23 марта уничтожили в небе над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Попытку киевского режима осуществить атаку пресекли около 23:00 мск.

В Севастополе 24 марта от осколка ракеты погиб житель города, ещё четверо пострадали. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома погиб 65-летний севастополец. Глава города Михаил Развожаев сообщил также 23 марта, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Севастополем более десяти ракет.