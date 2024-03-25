Железногорск, Красноярский край, 25 марта, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Следователи раскрыли убийство двух мужчин, которое произошло в Железногорске Красноярского края почти 19 лет назад, сообщило в своём Telegram-канале Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

К преступлению оказались причастны пять мужчин, которые на тот момент являлись подростками.

«Следователями получены сведения о причастности к совершению преступления мужчин, которые на тот момент являлись несовершеннолетними», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили ещё в апреле 2005 года. Позже расследование было приостановлено, но его решили возобновить.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 апреля 2005 года в Железногорске пятеро подростков встретили двоих мужчин без определенного места жительства. Один из несовершеннолетних вступил с мужчинами в конфликт, и началась драка, к которой присоединились четверо других подростков.

Мужчин избивали руками, ногами и палками. Одного из подозреваемых задержали в городе Железногорске, где он проживает. Мужчину отправили под арест.

Второй фигурант расследования отбывает наказание в местах лишения свободы. Его осудили за совершение особо тяжкого преступления. Остальные подозреваемые скончались.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима Дмитрия Захарова, виновного в изнасиловании и убийстве в Москве двух школьниц из Эстонии. Преступление произошло ещё в 1989 году.

Шестнадцатилетние Криста С. и Эда Э. приехали в Москву из Таллина на выставку французских художников в Музее имени Пушкина. Девушек встретили Захаров и ещё двое его знакомых, которые предложили школьницам показать достопримечательности Москвы. Вместе этого компания молодых людей отвезла их в лесную чащу, где совершила преступление.