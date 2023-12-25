Москва, 25 декабря, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Виновный в изнасиловании и убийстве двух школьниц из Эстонии Дмитрий Захаров отправится в колонию строгого режима на 16 лет. Соответствующий приговор вынес суд, сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это преступление было совершено еще 34 года назад. Следователи установили, что шестнадцатилетние Криста С. и Эда Э. приехали в Москву из Таллина на выставку французских художников в музее имени Пушкина в 1989 году. Захаров и ещё двое его знакомых встретили девушек около гостиницы «Россия». Они предложил приезжим школьницам показать достопримечательности Москвы, однако, вместо этого завезли Кристу и Эду в лесную чащу. Трое мужчин сначала избили и изнасиловали девочек, а после убили их. Кристу задушили канатом, а Эду брючным ремнем. Тела преступники спрятали в парке Лосиный остров.

В СК добавили, что установить личность одного из преступников Дмитрия Захарова удалось благодаря генетическому тесту, проведение которого во времена СССР было недоступно. На момент совершения этого преступления у Захарова уже была судимость за квартирную кражу.

Как сообщало ИА Регнум 24 декабря, в Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17 летней давности. При этом майора из Кизилюрта арестовали прямо по месту службы. В этом содействовали сами росгвардейцы. Как стало известно, уголовное дело в отношении подозреваемого возбудили за убийство сразу двух человек — отца и сына, когда те ехали по трассе «Кавказ» в 2006 году, а также по другому эпизоду — за покушение на убийство.