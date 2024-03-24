Париж, 24 марта, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон созвал совет по обороне и национальной безопасности Франции в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 24 марта сообщило Agence France-Presse.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Заседание началось в Елисейском дворце в 19:30 по местному времени (21:30 мск). Собрание посвящено теракту и его последствиям.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта, сразу после теракта, Эммануэль Макрон решительно осудил нападение на «Крокус Сити Холл».

Террористическая атака в Красногорске произошла вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей ворвались в здание и открыли стрельбу. После вспыхнул пожар.

По последним данным, которые приводятся Следственным комитетом, число погибших в теракте выросло до 137 человек, а количество пострадавших — до 182 человек.