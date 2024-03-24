Москва, 24 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Следователи и криминалисты в ходе осмотра подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске не нашли заминированных тел и других следов минирования. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета.

МЧС России

Отмечается, что следователи продолжают собирать и закреплять доказательственную базы по уголовному делу о теракте для воссоздания всех обстоятельств произошедшего.

«В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования», — говорится в сообщении.

Следствие изъяло с места террористической атаки комплекта боевой амуниции, свыше 500 патронов, 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены боевики, сообщило ведомство.

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«При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова», — отмечается в сообщении и добавляется, что следователи назначили необходимые комплексные экспертизы по изъятому оружию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полицейские прибыли в «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления в дежурную часть управления МВД Красногорска информации о стрельбе. Она уточнила, что человек в камуфляжной форме с собакой, запечатлённый на видео с места теракта, не имеет отношения к органам внутренних дел.

Вечером 22 марта перед началом концерта рок-группы «Пикник» в здание подмосковного концертного зала ворвались вооружённые боевики. Они открыли огонь из автоматического оружия по посетителям, а затем в зале прогремел взрыв и вспыхнул пожар, которому присвоили высший ранг сложности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Во время атаки террористов также погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

Силовики задержали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей теракта. Автомобиль террористов остановили в Брянской области. В ЦОС ФСБ отметили, что боевики имели контакты на Украине и намеревались скрыться там после теракта.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта. По информации Следственного комитета, число жертв теракта возросло до 137 человек.