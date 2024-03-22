Москва, 22 марта, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшую неделю на херсонском направлении потеряли более 330 военных убитыми и ранеными. Об этом 22 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, российские подразделения за период с 16 по 22 марта уничтожили 11 орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля украинской армии.

«На херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение формированиям 28-й, 65-й механизированных, 128-й штурмовой бригад, 121-й и 126-й бригад теробороны, 35-й бригады морской пехоты», ― доложил военный.

Он уточнил, что удары по позициям ВСУ российские силы нанесли в районах Работина, Степногорска, Щербаков, Степного в Запорожской области, Ивановки и Никольского в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, за этот период российские военные также нанесли удары по украинским военным объектам, уничтожив технику и средства поражения, полученные ВСУ от стран НАТО. Кроме того, под массированный удар ВС РФ попали украинские объекты энергетики. За неделю по объектам ВСУ российская армия нанесла 49 ударов возмездия.

Вооружённые силы России в течение недели освободили на южнодонецком направлении населённый пункт Мирное в Запорожской области. Потери украинской армии на этом направлении превысили 935 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.