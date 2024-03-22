Киев, 22 марта, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Французского графа Адриена Бодона ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Как стало известно, его уничтожили в Херсонской области.

foreigncombatants.ru Адриен Бодон

Отмечается, графа ликвидировали в момент, когда он совместно с опытным французским боевиком Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который используют среди прочего для корректировки ударов системы HIMARS. По машине французов ударил российский «Ланцет», оба получили смертельные ранения. Об этом сообщил портал Foreign Combatants. Подтвердило гибель графа и издание Le Figaro.

Бодон родился в 1981 году в городе Лиможе во влиятельной дворянской семье. Занимался регби, бизнесом, служил во французской армии и получил офицерское звание. В начале 2024 года отбыл на Украину, по официальной версии якобы для работы в швейцарской гуманитарной организации Entraide Protestante Suisse.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале стало известно о гибели бразильского наёмника, снайпера Макса Панаво, а также литовского и финского наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Колумбийская газета Vanguardia написала о гибели четырёх наёмников ВСУ после удара ВС России по подконтрольному Киеву посёлку Курахово.

Следственный комитет России 7 марта объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. В качестве обвиняемых заочно привлекли по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Спустя всего два дня после этого стало известно о ликвидации в зоне СВО лидера французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне ВСУ. Его уничтожили на авдеевском направлении. Ожаром присоединился к ВСУ год назад, воевал в составе нацистского батальона. По неофициальной информации, Ожаром был связан с французскими спецслужбами.