Москва, 24 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Россия готова говорить с Западом, но только по-честному, без жульничества и с гарантией полного учёта своих законных интересов. Об этом 24 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в фильма «Белград» на телеканале «Россия-1».

Михаил Терещенко/ТАСС Министр иностранных дел Сергей Лавров

Глава МИД назвал выстраданным сделанный президентом Владимиром Путиным в недавнем интервью вывод о том, что российская сторона перестала верить Западу.

«И ещё не менее важно. Несмотря на всё, мы по-прежнему готовы разговаривать, но по-честному, без жульничества, с гарантией и на основе сложившихся реалий и полного учёта наших законных интересов, которые мы сформулировали», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 марта заявил, что с Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя. Президент уточнил, что в этом случае последствия могут быть катастрофическими для российской государственности.

Глава государства также уточнил, что в вопросе возможности честного договора с Западом России необходимы прописанные гарантии, в которые она поверит. Путин уточнил, что предпочитает руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами.

Президент также указал на то, что Запад столетиями фактически паразитировал на других народах, однако ему пора осознать, что этот «бал вампиров» заканчивается.