Москва, 13 марта, 2024, 08:30 — ИА Регнум. С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС

Таким образом он ответил на вопрос, какую цену готовы заплатить за вызов, с которым вынуждено столкнулись исторически.

«С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить», — сказал глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

Российский лидер добавил, что последствия «могут быть катастрофическими для российской государственности».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства заявил, что после начала специальной военной операции на Украине западные лидеры думали покончить с Россией, но они оказались бессильны перед единством российского народа, возможностями российской армии и устойчивостью финансово-экономической системы.

Также российский лидер заявил, что Россия находится на стратегическом пути своего развития и не свернёт с него.