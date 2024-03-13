Москва, 13 марта, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Западным элитам пора понять, что «бал вампиров» заканчивается. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что столетиями «так называемый золотой миллиард» фактически паразитировал на других народах. Эксплуатация людей происходила в Африке, Азии и Латинской Америке. Западные элиты очень хотят, чтобы существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах было заморожено.

«Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта во время выступления в центре «Сириус» Путин заявил, что США после распада Советского Союза стали единственной супердержавой, но американские элиты не справились со свалившимся на них грузом ответственности. Вопрос заключается в том, как эти элиты воспользовались монополией на мировое господство, отметил он.