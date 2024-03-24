Белград, 24 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО в 1999 году. Посол России Александр Боцан-Харченко и глава Россотрудничества Евгений Примаков возложили цветы к памятнику погибшей трёхлетней Милицы Ракич.

Русский дом — Российский центр науки и культуры в Белграде

Также в церемонии участвовали член Совфеда Владимир Чижов, министр труда, занятости, ветеранской и социальной политики Сербии Никола Селакович, представители министерства обороны и министерства внутренних дел республики, ветераны, представители общественных организаций.

Перед памятником Милице Ракич выстроили почётный караул.

Милица Ракич погибла 17 апреля 1999 года от взрыва кассетной бомбы, которая влетела в окно квартиры Батайнице (пригород Белграда), где девочка жила со своими родителями.

Президент Сербии Александр Вучич назвал Милицу Ракич символом детей, погибших в результате натовских бомбардировок. В сентябре 2015 года в центральном парке Ташмайдан в Белграде девочке установили памятник. На нём размещена надпись: «Мы были всего лишь детьми».

В феврале 2022 года вандалы похитили памятник, сотрудники коммунальной службы нашли его брошенным в одном из парков Белграда. Вучич пообещал восстановить монумент за свои деньги.

Сегодня Сербия отмечает 25-летие со дня трагических событий — начало бомбардировок НАТО. Натовцы бомбили Югославию, «защищая» косовских сепаратистов, в течение 78 дней. В результате погибли две с половиной тысячи человек, более 12,5 тысячи, включая 2,7 тысячи детей, получили ранения. НАТО сбросило на страну 22 тысяч тонн снарядов, в том числе 37 тысяч кассетных бомб и 11 тонн урановых боеприпасов.

Боцан-Харченко 23 марта рассказал, что сербы, узнав о теракте в России в «Крокус Сити Холле», где 22 марта погибли 133 человека, восприняли эту трагедию как своё горе. Вучич 22 марта позвонил послу и попросил передать президенту Владимиру Путину глубокие соболезнования. Сербия сегодня не только чтит память погибших в результате натовской агрессии. Траур в стране также выражает солидарность с народом России.

Путин объявил 24 марта днём национального траура в память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.