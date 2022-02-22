Белград, 22 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Памятник трёхлетней Милице Ракич, которая стала символом безвинных жертв бомбардировок НАТО 1999 года, будет отреставрирован на личные средства президента Сербии Александра Вучича.

Naslovi.net Памятник сербской девочке Милице Ракич, как символ жертв агрессии со стороны НАТО

Глава республики уточнил, что стоимость восстановления небольшая, «около нескольких сотен евро». Свой поступок он объяснил необходимостью «символически показать, насколько важна Милица Ракич, её жертва, её гибель для сербского народа, и что этого мы никогда не забудем».

Как сообщает портал nova. rs, статуя будет восстановлена на литейном заводе, на котором была изготовлена. Как ожидается, в ближайшие дни скульптура будет восстановлена и возвращена на своё место.

Заместитель мэра сербской столицы Горан Весич от имени Белграда поблагодарил президента, который решил пожертвовать свои деньги на восстановление памятника. Везич отметил, что памятник Милице Ракич является свидетельством самых ужасных событий, произошедших во время бомбардировки, в результате которой пострадали тысячи людей, среди которых несколько десятков детей.

Статую, символизирующую трёхлетнюю Милицу Ракич, которая погибла в 1999 году, неизвестные вандалы похитили на прошлой неделе. Сотрудники коммунальной службы нашли фигуру брошенной в одном из парков и сообщили об акте вандализма городским властям.

Напомним, обновлённый памятник сербской девочке Милице Ракич, как символ жертв агрессии со стороны НАТО, был открыт в центральном парке Белграда Ташмайдан в сентябре 2015 года. Трехлетняя Милица погибла во время бомбардировок жилых районов Белграда. Американская ракета попала в дом, в котором жила её семья. Образ Милицы Ракич стал символом всех детских жертв сербского народа, подвергшегося бомбардировкам. В общей сложности жертвами военной операции Североатлантического альянса стали более 90 несовершеннолетних жителей Сербии.

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Как сообщало ИА REGNUM, бомбардировки Югославии со стороны НАТО, который вмешался в конфликт между албанскими сепаратистами с сербскими вооружёнными силами и полицией, начались 24 марта 1999 года и длились 78 дней. По данным властей Сербии, в результате этих варварских бомбардировок погибли по меньшей мере 2,5 тыс. человек, ранения получили более 12,5 тысячи, в том числе 2,7 тыс. детей. На Сербию было сброшено около 22 тыс. тонн снарядов различной мощности, в том числе 37 тыс. кассетных бомб и 11 тонн урановых боеприпасов.