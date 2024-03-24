Белград, 24 марта, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Агрессия Североатлантического альянса должна была убить Сербию, но убила международное право. Страна выстояла и выжила, а международное право — нет. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил сербский политик, экс-директор Агентства безопасности и информации страны Александр Вулин.

Величкин Сергей/ТАСС

Сегодня, 24 марта, исполнилось 25 лет со дня начала агрессии НАТО против Югославии. Эти события унесли жизни сотен невинных людей, положили начало концу существования Союзной Республики Югославия, нанесли колоссальный материальный и экологический ущерб на территории современной Сербии.

«Агрессия блока НАТО против Югославии — последнее масштабное и безнаказанное преступление кровавого ХХ века. Может быть, Бог их простит, а мы, сербы, нет!» — заявил Вулин.

Он добавил, что жители Сербии до сих пор умирают от онкологических заболеваний после использования НАТО боеприпасов с обеднённым ураном. Сербский политик с сожалением отметил, что страна занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих раком легких.

В интервью Вулин заявил, что натовские бомбардировки Югославии стали вершиной однополярного мира и наглядно продемонстрировали России и Китаю, а также всем независимым и свободным странам, что их ждёт, если мир не изменится. По его словам, сербская армия доказала, что сопротивление НАТО возможно.

Так, Белграду удалось добиться принятия резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, позволившей положить конец агрессии НАТО против Югославии, однако в конечном итоге Запад обманул Сербию. Как подчеркнул Вулин, Запад обманул Сербию так же, как он ранее обманул СССР, обещая, что НАТО не станет расширяться на восток, или как солгал России, обещая, что будет уважать Минские соглашения.

Более того, Вулин напомнил, что альянс не позволил вернуться в Косово и Метохию сербам, изгнанным албанскими силами во время беспорядков, которые проходили при американской поддержке. С 17 по 19 марта 2004 года силы НАТО в Косове позволили уничтожить более 117 православных церквей и монастырей, убить десятки сербов и изгнать тысячи жителей в результате этнической чистки.

Агрессия НАТО против Югославии продолжалась 78 дней. Первый удар натовская авиация нанесла 24 марта 1999 года. Причиной наступательной операции назвали «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». В ходе операции силы альянса сбросили на территорию Сербии в снарядах 15 тонн обеднённого урана. В результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Материальный ущерб составил до $100 млрд.

В Министерстве иностранных дел России 24 марта заявили, что вопрос об ответственности НАТО за ущерб, причинённый бомбардировками Югославии, по-прежнему открыт. В ведомстве отметили, что никто из представителей альянса не понёс наказания за эти действия.

В посольстве России в Вашингтоне также заявили, что США тщетно пытаются заставить мировое сообщество забыть, что массированные бомбардировки Югославии в 1999 году начались по их инициативе. Как заявили в российском загранучреждении, Вашингтон цинично призывает Белград поскорее забыть о тех событиях.

Президент России Владимир Путин 22 марта заявил, что то, что Запад сделал с Югославией в 1999 году, недопустимо. Глава государства указал на то, что фактически была начата война в центре Европы.

Сегодня, 24 марта, в Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО в 1999 году. Также Сербия провозгласила 24 марта днём траура в знак солидарности с народом России после теракта в «Крокус Сити Холле».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Вооружённые люди в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу. Позднее прогремел взрыв и вспыхнул сильных пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте достигло 133 человек, пострадавших — 154.