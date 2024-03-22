Москва, 22 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. То, что западные страны сделали с Югославией в 1999 году, недопустимо, так как фактически они начали войну в центре Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» на телеканале «Россия-1».

ТАСС/Величкин Сергей

«То, что сделал Запад, — это вообще недопустимо. Прямо начали войну, по сути дела, в центре Европы», — сказал глава государства.

На телеканале показали только анонс фильма, приуроченного к 25-летию событий в Югославии. Полностью его покажут 24 марта.

Как сообщало ИА Регнум, глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 28 ноября 2023 года заявил, что Запад ненавидит Россию и лично Путина, который сломал его стратегию по расчленения страны для захвата её природных ресурсов. По словам эксперта, западные страны уже полностью поделили Россию и её ресурсы, как получилось у них с Югославией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2023 года заявил, что Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права, которое он растоптал в Югославии, Ираке и Ливии. Глава МИД напомнил, что Запад развязав против этих стран агрессивные войны.

НАТО начало операцию против Югославии 24 марта 1999 года под предлогом предотвращения якобы возможного «геноцида» албанского населения в Косове. За это время по территории страны выпустили 3 тыс. крылатых ракет и сбросили порядка 80 тыс. тонн бомб, включая кассетные и с обеднённым ураном.

По данным сербской стороны, в результате погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, две трети из которых — мирные жители. После бомбардировок Сербии боеприпасами с обеднённым ураном в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из которых 10–18 тыс. умерли.