Вашингтон, 24 марта, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки предпринимают тщетные попытки заставить мировое сообщество забыть, что Югославия в 1999 году подверглась массированным бомбардировкам по инициативе американской стороны. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне в день 25-й годовщины начала военных действий НАТО в СРЮ.

Darko Dozet Бомбардировка Югославии. 1999

«Четверть века назад по приказу Белого дома Союзная Республика подвергалась варварским бомбардировкам, которые продолжались 78 дней. Теперь же США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть об этом», — говорится в сообщении, опубликованном 24 марта в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон цинично призывает Белград поскорее забыть об этом и присоединиться к НАТО, которое в своё время принесло стране боль и разрушения. В посольстве напомнили, что снаряды с обеднённым ураном, применявшиеся при бомбардировках Югославии, искалечили тысячи жизней сербского народа.

Североатлантический альянс начал операцию против Югославии 24 марта 1999 года под предлогом предотвращения якобы возможного «геноцида» албанского населения Косово. В период с 24 марта по 10 июня по территории страны было выпущено около трёх тысяч единиц крылатых ракет, тоннаж сброшенных бомб оценивается до 80 тысяч тонн.

По данным сербской стороны, в результате бомбардировок Югославии погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, две трети из которых — мирные жители. Однако из-за использования снарядов с обеднённым ураном в стране заболели раком около 30 тысяч человек, из которых, по оценкам Белграда, 10–18 тысяч умерли.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта телеканал «Россия-1» показал отрывок из документального фильма, приуроченного к 25-летию событий в Югославии. В показанном видеофрагменте президент России Владимир Путин заявил, что бомбардировки Югославии в 1999 году являются недопустимыми, а своими действиями Запад фактически начал войну в центре Европы.