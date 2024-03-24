В посольстве РФ высказались о попытках США стереть память о Югославии
Посольство РФ заявило о попытках США стереть память о бомбардировках Югославии
Вашингтон, 24 марта, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки предпринимают тщетные попытки заставить мировое сообщество забыть, что Югославия в 1999 году подверглась массированным бомбардировкам по инициативе американской стороны. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне в день 25-й годовщины начала военных действий НАТО в СРЮ.
«Четверть века назад по приказу Белого дома Союзная Республика подвергалась варварским бомбардировкам, которые продолжались 78 дней. Теперь же США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть об этом», — говорится в сообщении, опубликованном 24 марта в Telegram-канале дипмиссии.
Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон цинично призывает Белград поскорее забыть об этом и присоединиться к НАТО, которое в своё время принесло стране боль и разрушения. В посольстве напомнили, что снаряды с обеднённым ураном, применявшиеся при бомбардировках Югославии, искалечили тысячи жизней сербского народа.
Североатлантический альянс начал операцию против Югославии 24 марта 1999 года под предлогом предотвращения якобы возможного «геноцида» албанского населения Косово. В период с 24 марта по 10 июня по территории страны было выпущено около трёх тысяч единиц крылатых ракет, тоннаж сброшенных бомб оценивается до 80 тысяч тонн.
По данным сербской стороны, в результате бомбардировок Югославии погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, две трети из которых — мирные жители. Однако из-за использования снарядов с обеднённым ураном в стране заболели раком около 30 тысяч человек, из которых, по оценкам Белграда, 10–18 тысяч умерли.
Как передавало ИА Регнум, 22 марта телеканал «Россия-1» показал отрывок из документального фильма, приуроченного к 25-летию событий в Югославии. В показанном видеофрагменте президент России Владимир Путин заявил, что бомбардировки Югославии в 1999 году являются недопустимыми, а своими действиями Запад фактически начал войну в центре Европы.