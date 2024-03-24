Москва, 24 марта, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Вопрос об ответственности НАТО за ущерб, причинённый бомбардировками Югославии, по-прежнему открыт, заявило Министерство иностранных дел России. Комментарий опубликовали 24 марта в Telegram-канале ведомства.

Global Look Press

Отмечается, что никто из представителей альянса не понёс никакого наказания за свои действия, а жертв агрессии на Западе решили назвать «сопутствующими потерями», фактически для реализации геополитических амбиций США, Великобритании и их союзников.

«Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остаётся открытым», — подчеркнули в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин заявил, что бомбардировки Югославии Западом оказались пиком однополярного мира. Он пояснил, что тогда странам НАТО не пришлось никому ничего объяснять.

В посольстве России в Вашингтоне 24 марта заявили, что США тщетно пытаются заставить мировое сообщество забыть, что массированные бомбардировки Югославия в 1999 году начались по их инициативе. Российские дипломаты отметили, что сейчас Вашингтон цинично призывает Белград поскорее забыть об этом, чтобы войти в НАТО, которое принесло Сербии боль и разрушения.

Президент России Владимир Путин 22 марта отметил, что то, что Запад сделал с Югославией в 1999 году, недопустимо, потому что фактически он начал войну в центре Европы.

НАТО начало операцию против Югославии 24 марта 1999 года, назвав предлогом для этого предотвращение якобы возможного «геноцида» албанского населения в Косове. За время бомбардировок Запада по территории страны выпустили 3 тыс. крылатых ракет и сбросили порядка 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетные и с обеднённым ураном.

По данным сербской стороны, в результате этого погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, две трети из которых — мирные жители. После бомбардировок территории Сербии боеприпасами с обеднённым ураном в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из которых 10–18 тыс. умерли.