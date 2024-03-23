Москва, 23 марта, 2024, 17:35 — ИА Регнум. МЧС России опубликовало предварительный список имен погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Евгений Биятов /РИА Новости

По данным Минздрава России, по состоянию на 17:00 мск в перечне указано 13 фамилий. Отмечается, что список будет дополняться.

МЧС России

Как сообщало ИА Регнум, силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке на «Крокус Сити Холл». Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

В СК заявили, что число погибших в теракте возросло до 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Один из задержанных террористов признался, что расстрелял людей в «Крокусе» за деньги, цена десятков человеческих жизней — 500 тысяч рублей на террориста. Средства ему приходили на банковскую карту. Он также рассказал, что с ним связались через мессенджер, эти же лица предоставили ему оружие.

Президент России Владимир Путин заявил, что случившееся в «Крокус Сити Холле» — это кровавый и варварский теракт. Он отметил, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим. Глава государства подчеркнул, что никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в российском обществе.