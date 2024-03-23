Зейский район, Амурская область, 23 марта, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Риск затопления грунтовыми водами шахты «Пионер» в Амурской области сохраняется. Об этом 23 марта заявил генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС России» Николай Медведев.

МЧС России

«Сохраняется угроза повторного затопления горных выработок шахты», — сказал Медведев.

Он добавил, что во избежание затоплений спасатели устанавливают водоупорные перемычки и ведут мониторинг уровней воды. Техника продолжает раскапывать завал. Кроме того, продолжается бурение трёх скважин, планируется начать бурение четвёртой.

По словам Медведева, всё делается со всех возможных точек для скорейшего поиска пострадавших и помощи им.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба правительства Амурской области проинформировала, что на шахте «Пионер», где под завалами находятся 13 горняков, специалисты начали бурение третьей разведывательной скважины. Отмечалось, что первая скважина пробурена на глубину 160 метров из необходимых 262, вторая — на 62 метра из 205. Горнорабочие, по последним данным, находятся на глубине 147 метров. При этом точное место, где могут находиться шахтёры, установить не удалось.

Ранее сообщалось, что грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника «Пионер», работа насосов приостановлена. С аварийного участка откачали 1,22 тысячи кубометров поступающих грунтовых вод.

Авария на шахте «Пионер» в Зейском районе Амурской области произошла вечером 18 марта. Обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы. При этом 13 горняков оказались заблокированными в шахте на глубине 120 метров. Связь с ними установить не удалось.