Зейский район, Амурская область, 22 марта, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника «Пионер» в Приамурье, где 18 марта произошло обрушение горной породы, работу насосов приостановили, сообщили 22 марта в экстренных службах.

МЧС России. Кадр из видео

«Работа по откачке грунтовых вод насосами высокой производительности приостановлена из-за отсутствия грунтовых вод», — заявил собеседник «РИА Новости».

В общей сложности с аварийного участка рудника откачали 1,22 тысячи кубических метров поступающих грунтовых вод.

В Амурской области 13 горняков оказалось под завалами в шахте «Пионер». Во время рабочей смены 18 марта обрушилась горная порода и шахтёры оказались на глубине 120 метров. Сообщали об обрушении более 190 тысяч кубометров горной породы. Спасатели стали бурить к месту, где, предположительно, оказались заблокированы люди, две скважины. Из шахты вывозили грунт, постоянно работал насос, откачивающий воду. В области введён региональный режим ЧС.

В оперативных службах 21 марта заявили, что на руднике приостановили откачку воды и продолжат разбирать завалы. Специалисты установили перемычки против грунтовых вод.

В правительстве Амурской области 22 марта сообщили, что спасательные работы идут круглосуточно, из шахты за ночь убрали 214 кубометров грунта. Первую разведывательную скважину пробурили на 133 метра из 262 необходимых, вторую на 9 метров из 200. Специалисты собрались приступить к бурению третьей скважины. Её глубина составит около 160 метров.

Помимо этого, на 22 марта запланировали доставку четвёртой буровой установки и монтаж третьей.