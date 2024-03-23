Вильнюс, 23 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил соболезнования жертвам террора, не упомянув о нападении на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, вне зависимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», — говорится в сообщении литовского МИД, опубликованном 23 марта в соцсети X.

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Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить нападение. Представители десятков стран выступили с осуждением теракта и выразили соболезнования россиянам.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В СК заявили, что число погибших в теракте возросло до 115 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину, что силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе».

В СК добавили, что четырёх человек российские спецслужбы задержали в Брянской области на границе с Украиной. Как признался на допросе один из задержанных, он стрелял в людей за деньги. По его словам, кураторы из Telegram пообещали ему 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы. Вторую половину обещали перевести после совершения преступления. Карту вместе с одеждой он потерял во время бегства по лесу от сотрудников правоохранительных органов.