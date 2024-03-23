Москва, 23 марта, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 украинской армии. Об этом 23 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300», — рассказал он.

Конашенков добавил, что также российские венные уничтожили радиолокационную станцию П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения. Кроме того, они нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, а также по личному составу и технике ВСУ в 149 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта Конашенков заявил, что армия России уничтожила САУ Caesar ВСУ французского производства и боевую машину РСЗО «Град» на купянском направлении. По его данным, также украинская армия потеряла здесь за сутки до 20 бойцов.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что российская артиллерия уничтожила средства связи и наблюдения ВСУ на артёмовском направлении. Уточнялось, что расчёт орудия «Мста-Б» применил для этого высокоточные боеприпасы типа «Краснополь».