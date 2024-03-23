ДНР, 23 марта, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России уничтожили средства связи и наблюдения украинских войск на артёмовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Находясь на боевом дежурстве и ведя постоянное наблюдение за позициями противника, группа разведчиков Южной группировки войск выявила антенны средства радио− и спутниковой связи… а также ip-камеры», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

Отмечается, что для уничтожения целей, подсвеченных группой артиллерийских корректировщиков, расчёт 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» применил высокоточные боеприпасы типа «Краснополь».

По данным Минобороны, Вооружённые силы Украины использовали эти средства для наблюдения за окружающей обстановкой.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за неделю Вооружённые силы России освободили на авдеевском направлении два села — Орловка и Тоненькое в Донецкой Народной Республике. За указанный временной отрезок ВСУ потеряли 2195 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 28 орудий полевой артиллерии и 65 транспортных средств.