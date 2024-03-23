Москва, 23 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили украинскую САУ Caesar французского производства на купянском направлении, сообщил 23 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын /РИА Новости

«Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», — заявил генерал-лейтенант.

В российском оборонном ведомстве заявили, что российские подразделения за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три украинские атаки в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области.

Как передавало 23 марта ИА Регнум, российские военные за сутки освободили от украинской армии село Красное в ДНР. В районе села Богдановка российские военные отразили четыре контратаки штурмовых групп украинской армии. ВСУ потеряли за сутки 200 военных, а также две боевые бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и восемь автомобилей.

За сутки ВС России уничтожили две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 украинской армии. В Минобороны добавили, что российские венные уничтожили радиолокационную станцию П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения.