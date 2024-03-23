Москва, 23 марта, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие на херсонском направлении, за последние сутки нанесли удары по позициям ВСУ возле населённых пунктов Работино и Токаревка, украинская армия потеряла до 40 военных. Об этом 23 марта сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащие армии России во время работы расчета гаубицы Д-30

«Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две гаубицы М777 производства США», — уточнил он.

Конашенков также сообщил, что российские военные на южнодонецком направлении отразили атаку украинских сил и нанесли удары по их позициям. ВСУ в этом районе потеряли до 65 бойцов за сутки.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Конашенков доложил, что российские войска на херсонском направлении нанесли удары по позициям украинской армии возле населённых пунктов Работино, Степногорск, Щербаки, Степное в Запорожской области, а также Ивановка и Никольское в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 330 бойцов, а также 11 орудий артиллерии и 22 автомобиля.

21 марта представитель Минобороны сообщил, что украинские войска на херсонском направлении в ходе ударов по ним потерли до 65 военных, семь автомобилей, произведённую в США САУ Paladin и орудие Д-20.