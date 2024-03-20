Москва, 20 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении. Об этом 20 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 110 бойцов, две боевые бронированные машины, три пикапа, две польские самоходные артиллерийские установки Krab и САУ «Гвоздика».

По словам Конашенкова, на херсонском направлении российская группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение по личному составу и технике украинской армии у Копани и Мирного в Запорожской области, а также у Ивановки в Херсонской области.

«Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и орудие Д-20», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли 130 бойцов на южнодонецком направлении. Также российские военные уничтожили танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что экипажи вертолётов в составе ударной группы армейской авиации ВКС России нанесли удары по опорным пунктам и личному составу ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечалось, что российские лётчики после выполнения боевой задачи благополучно вернулись на аэродром базирования.