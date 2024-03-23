Покровск, ДНР, 23 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации освободили от украинской армии село Красное в ДНР, сообщил 23 марта официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

«На донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — сообщил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства уточнил, что ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Красногоровки, посёлка Курдюмовка, сёл Клещеевка, Парасковиевка и Максимильяновка в ДНР.

В районе села Богдановка российские военные отразили четыре контратаки штурмовых групп украинской армии. ВСУ потеряли за сутки 200 военных, а также две боевые бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и восемь автомобилей.

Также Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300, радиолокационную станцию П-18, радиолокатор подсвета и наблюдения.

На купянском направлении ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства, а также боевую машину «Град». На этом направлении ВСУ потеряли 20 военных, на авдеевском — 350, на южнодонецком — 65, на херсонском — 40.