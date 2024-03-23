Москва, 23 марта, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Норвегия и Польша 23 марта выступили с заявлениями, в которых осудили теракт в здании подмосковного торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл». Польский МИД заявил о потрясении сообщениями с места трагедии.

Известия/Эдуард Корниенко

«Решительно осуждаем теракт и выражаем искренние соболезнования родным и близким убитых и пострадавших», — говорится в сообщении министерства в соцсети X (бывш. Twitter).

Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре отметил, что террористы нападали на невинных мирных жителей. Он назвал ужасным то, что сделали преступники.

«Я осуждаю террористическую атаку на мирных жителей в концертном зале в Москве», — процитировала главу правительства телекомпания NRK.

По последним данным Следственного комитета, число погибших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек. Спасатели продолжают поисковые работы.

Теракт произошёл вечером 22 марта. Группа с автоматами зашла в центр и утроила стрельбу. Они выбрали время перед выступлением группы «Пикник», когда в концертном зале много людей, зашли туда и стали стрелять. Также в здании раздался взрыв, после чего вспыхнул пожар. МЧС опубликовало кадры из концертного зала, он выгорел полностью.

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ФСБ сообщила о задержании 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей. В ведомстве отметили тщательную подготовку к преступлению. Сообщается, что они контактировали с украинской стороной и планировали сбежать туда.

Следственный комитет сообщил о задержании в Брянской области возле российско-украинской границы четверых подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье. Следователи начали работать с ними.