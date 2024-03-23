Москва, 23 марта, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Виновные в теракте в «Крокусе Сити Холле» не останутся безнаказанными, заявил 23 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Безусловно, виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными», — заявил он журналистам.

По его словам, теракт стал ещё одним подтверждением, что терроризм представляет существенную угрозу безопасности. Секретарь Совбеза России добавил, что теракт показал, что от спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти нужны максимально скоординированные усилия для их предотвращения.

Патрушев назвал чудовищным теракт в Подмосковье и выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался мощный пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Следственном комитете сообщили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших при теракте в «Крокусе». В Минздраве сообщили, что в московские городские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. Количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Об этом доложили президенту Владимиру Путину.