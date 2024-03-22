Москва, 22 марта, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал все необходимые распоряжения в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Известия/ Андрей Эрштрем

Представитель Кремля также отметил, что главе государства доложили о случившемся в первые минуты после появления сведений о произошедшем. Песков уточнил, что Путин получает оперативную информацию.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске началась стрельба. По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли огонь.

В «Крокус Сити Холле» вспыхнул пожар Кроме того, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности. В здании продолжают оставаться заблокированными люди.

На парковке обнаружили автомобиль, на котором, вероятно, приехали злоумышленники, открывшие стрельбу по людям в «Крокус Сити Холле». В связи с произошедшем в Красногорске возбудили уголовное дело о теракте.