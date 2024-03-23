Красногорск, 23 марта, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил в больнице пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», где им оказывают всю необходимую помощь. Он написал об этом 23 марта в Telegram-канале.

Telegram-канал главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова

«Вместе с нашими депутатами Сергеем Колуновым и Романом Володиным навестили в Красногорской больнице пострадавших жителей, которые были экстренно госпитализированы из «Крокус Сити Холла», — написал он.

По словам Волкова, пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь и при этом никто не стоит в стороне. Глава округа также поблагодарил медиков за труд, самоотдачу и спасение жизни людей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта стало известно, что к зданию посольства России в Ташкенте приносят цветы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Отмечалось, что дипломаты благодарны всем разделяющим боль от трагедии и не оставшимися равнодушными.

Вечером 22 марта в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошла стрельба и прогремел взрыв. Неизвестные в камуфляже с автоматами ворвались в здание и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт.

В результате теракта в ТРЦ вспыхнул пожар, из-за которого обваливалась кровля здания. Распространение огня удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

По информации следователей, число погибших в результате террористической атаки превысило 60 человек. При этом в минздраве Московской области уточнили, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.