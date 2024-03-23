Ташкент, 23 марта, 2024, 07:43 — ИА Регнум. К зданию посольства РФ в Ташкенте приносят цветы в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом дипломатическая миссия сообщила 23 марта в Telegram-канале.

Telegram-канал посольства РФ в Узбекистане

«В знак поддержки России и в память о жертвах чудовищного террористического акта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» люди несут цветы к зданию посольства России в Ташкенте», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что дипломаты благодарны всем, кто разделяет боль от трагедии и не остаётся равнодушным.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба. Огонь открыли неизвестные в камуфляже, которые с автоматами ворвались в здание.

В ТРЦ вспыхнул пожар и обваливалась кровля. Распространение огня удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

По сведениям СК РФ, число погибших в результате атаки превысило 60 человек. В свою очередь, в минздраве Подмосковья уточнили, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.