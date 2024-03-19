Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire
Белгород, 19 марта, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Попытка киевского режима совершить очередную террористическую атаку успешно пресечена дежурными средствами российских систем противовоздушной обороны в Белгородской области. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Уточняется, что российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Украинская армия использовала для нападения реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир» и тактический ракетный комплекс «Точка-У».
«Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области», — указано в сообщении российского военного ведомства.
Ранее ИА Регнум сообщало, что на территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Людям, находящимся на улице, Гладков порекомендовал проследовать в укрытие.
Из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины. Губернатор Гладков сообщил, что 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и в Ставропольский край.
В последнюю неделю массированные удары ВСУ по территории Белгородской области участились. Украинская армия бьёт по жилым районам по несколько раз в день ежедневно. 19 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня Vampire в небе над регионом.