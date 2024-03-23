Москва, 23 марта, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Максимальный, третий уровень безопасности продолжает действовать на объектах транспорта после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Минтранса России.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами», — указано в сообщении.

Пассажиров просят в связи с предпринимаемыми дополнительными мерами заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнили в Следственном комитете РФ, террористы, совершившие вооружённое нападение в «Крокус Сити Холле», были вооружены автоматами Калашникова и у них было большое количество боеприпасов.

Стрельба раздалась в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли стрельбу. После чего в концертном зале начался пожар, тушение которого продолжается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт» В ведомстве также уточнили, что число погибших при атаке превысило 60 человек. В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.