Красногорск, 23 марта, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Тушение пожара в «Крокус Сити Холле», где произошёл теракт, продолжили вертолёты. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба МЧС России, видеозапись выложена в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Вертолёты попеременно подлетают к зданию и сбрасывают воду с небольшим временным интервалом. Кроме того, на мете работают бригады пожарных. Территория у торгово-развлекательного комплекса оцеплена.

К зданию продолжают подъезжать машины скорой помощи, дежурят сотрудники экстренных служб. На прилегающем к комплексу участке Московской кольцевой автодороги дежурят сотрудники ДПС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар, вспыхнувший в результате теракта в «Крокус Сити Холле», удалось локализовать. Площадь локализации не уточняется. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара.

МЧС сообщало, что площадь распространения огня на месте пожара достигла 12,9 тыс. кв. метров. Ведомство нарастило группировку, задействованную в тушении пожара в «Крокус Сити Холле». Всего в тушении пожара задействовано более 320 человек и свыше 130 единиц техники.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. После этого в центре также начался сильный пожар, тушение которого продолжается. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу».

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.