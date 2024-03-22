Москва, 22 марта, 2024, 22:15 — ИА Регнум. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали, сообщили в ЦОС ФСБ.

Ирина Вельматова/ТАСС

«Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия после ЧП», — добавили в ФСБ.

Стрельба и последующий взрыв произошли в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли стрельбу. В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности.

На место прибыли экстренные службы, силовики и более 50 карет скорой помощи. Москва направила дополнительные силы в помощь Красногорску. Мэр столицы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в выходные. Организован оперативный штаб. Как указали в ФСБ, предпринимаются все меры в связи с ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД России назвал трагедию чудовищной и раскритиковал США за заявления о якобы непричастности Украины к произошедшему.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — написала официальный представитель МИД Мария Захарова в соцсетях.

Она подчеркнула, что все организаторы и виновники будут непременно установлены.