Красногорск, 22 марта, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Информация о локализации пожара в «Крокус Сити Холле» не соответствует действительности. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Известия /Эдуард Корниенко

Уточняется, что площадь пожара на настоящий момент составляет 12 900 кв. метров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МЧС нарастило группировку, задействованную на тушении пожара в «Крокус Сити Холле». В тушении пожара задействовано более 320 человек и свыше 130 единиц техники.

в «Крокус Сити Холле», где в результате теракта вспыхнул пожар, началось обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности. В горящее здание вошли бригады спасателей.

Стрельба раздалась в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли стрельбу.

Позднее стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу».

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.