Москва, 22 марта, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Движение по ряду улиц в Московской области в районе концертного зала «Крокус Сити Холл» перекрыто. Об этом в пятницу вечером, 22 марта, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Евгений Биятов / РИА Новости

«Перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД. Ограничено движение во Волоколамскому шоссе в область. Перекрыт съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД… Перекрыт съезд с Новорижского шоссе на внешнюю сторону МКАД», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Также Дептранс призвал жителей столицы и области воздержаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы сообщали, что станция метро «Мякинино» продолжает работать в штатном режиме. При этом движение в районе 65–67 километра МКАД затруднено.

Вечером 22 марта несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу. Как сообщил источник ИА Регнум, в результате теракта погибли не менее 25 человек, ещё около 50 пострадали. Кроме того, в здании прогремел взрыв, начался пожар. В областном управлении МЧС России сообщили, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тысяч квадратных метров, началось частичное обрушение кровли.