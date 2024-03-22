Москва, 22 марта, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Станция метро «Мякинино» продолжает работать в штатном режиме на вход и выход пассажиров на фоне стрельбы в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил московский Дептранс.

Максим Блинов / РИА Новости

При этом затруднено движение в районе 65–67-го км МКАД. Москвичей призвали выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее вечером перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и возник пожар. По словам очевидцев, не менее трёх людей в камуфляже открыли огонь из автоматов. По предварительным данным, погибли не менее 10 человек, десятки пострадали.

После стрельбы, как сообщили оперативные службы, произошёл взрыв. На место прибыли силовики и спасатели. Московский авиационный центр направил два вертолёта Ка-32 на тушение пожара. В «Крокусе» произошло обрушение крыши.