Вашингтон, 22 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Украинский конфликт продемонстрировал, что Вооружённые силы России представляют из себя грозного противника для США и НАТО. Такое мнение 19 марта высказал обозреватель американского издания The National Interest Ставрос Атламазоглу.

Иван Шилов ИА Регнум

«В потенциальной войне с Россией США и НАТО обретут противника, который сможет оправиться от того, что для других стало бы катастрофой», — написал он.

По словам обозревателя, российские военные смогли повернуть ситуацию на Украине в свою сторону, а нехватка боеприпасов значительно ослабила ВСУ и позволила освободить некоторые территории в зоне конфликта.

При этом политическая система России способствует возможностям российских военных выдерживать трудности и оперативные неудачи, отметил Атламазоглу.

«Ход развития конфликта показывает, что российские вооружённые силы могут выдерживать серьёзные трудности в течение длительного времени», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта американская газета The Wall Street Journal написала, что Россия после окончания спецоперации восстановит свою армию гораздо быстрее, чем европейские страны. По словам автора публикации, НАТО истощило запасы оружия на поддержку Киева в боеспособном состоянии и Европе нужно не менее 20 лет, чтобы создать самодостаточные и независящие от США войска.

Американское издание Foreign Policy 16 марта признало, что армия России может совершить крупнейший прорыв на фронте уже в ближайшие месяцы. По мнению журналистов издания, этому может способствовать превосходство в артиллерии и количестве снарядов у российских военных.

Российские официальные неоднократно говорили о том, что западные поставки оружия Киеву не помогут ему победить в конфликте и только затягивают его. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал на то, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.